Происшествия

Пропавшего четырехлетнего ребенка нашли росгвардейцы в Пскове

Потерявшегося во время прогулки в Пскове четырехлетнего ребенка разыскали росгвардейцы. Об это Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Во время патрулирования сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны Росгвардии «Псковский» старшие сержанты полиции Андрей Еростенко и Вячеслав Константинов получили сообщение, что в районе улицы Народной пропал четырехлетний мальчик.

Они выдвинулись в район предполагаемого местонахождения ребенка и уже через пять минут в одном из дворов заметили мальчика, приметы которого совпадали с указанными в сообщении.

Передав найденного малыша его бабушке, патрульный экипаж Росгвардии вернулся на свой маршрут.