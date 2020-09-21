Происшествия

До двух лет тюрьмы грозит жительнице Усвятского района за угрозу убийством

Жительница Усвятского района подозревается в угрозе убийством. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В пункт районной полиции обратился житель поселка Усвяты 1991 года рождения. Мужчина заявил, что в деревне Цыгановы Нивы 18 сентября около 15.00 местная жительница угрожала ему убийством, демонстрируя нож. По версии следствия, в доме 49-летней хозяйки у заявителя произошел с ней конфликт. В результате женщина нанесла ему удар ножом.

Подозреваемая дала признательные показания. В настоящее время в ее отношении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» Уголовного кодекса РФ. Нож изъят. Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

«Подобные конфликтные ситуации, к сожалению, далеко не редкость. Как показывает практика, зачастую они происходят в семьях или в компаниях знакомых в результате совместного распития спиртного. И такого рода выяснения отношений нередко приводят к печальному финалу», - отметили в ведомстве.