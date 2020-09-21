Происшествия

В Пскове мошенники обманули пенсионерку на 600 тысяч рублей

В Пскове мошенники обманули доверчивую пенсионерку на 600 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

По версии следствия, в областном центре 19 сентября 65-летней псковичке позвонили сначала неизвестная женщина, а потом и мужчина, которые представлялись сотрудниками банка. Они сообщили, что некие злоумышленники намереваются завладеть сбережениями пенсионерки. И, по их словам, чтобы предотвратить потерю банковских вкладов, следует незамедлительно снять денежные средства и перевести их на указанные счета.

Незнакомцы говорили очень уверенно и убедительно. В итоге пожилая женщина поддалась на уговоры своих собеседников и перевела через банкомат на номера, предложенные новоявленными «помощниками», более 600 тысяч рублей.

Через некоторое время потерпевшая убедилась, что совершила ошибку и проинформировала о случившемся полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.