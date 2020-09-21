Происшествия

Контрабандные сигареты обнаружены в вагонах с углем на границе в Пыталовском районе

На российско-латвийской границе в Псковской области снова обнаружен тайник с сигаретами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

На таможенном посту ЖДПП Скангали в двух вагонах с каменным углем, направляемым в адрес польского получателя, сотрудники таможни и Пограничного управления ФСБ России по Псковской области выявили тайники.

Из вырезанных в стенках вагонов полостей сотрудники таможни изъяли 1320 пачек сигарет с акцизными марками Республики Беларусь. Ориентировочная стоимость нелегальных сигарет превышает 60 тысяч рублей.

Ведется выяснение всех обстоятельств дела.