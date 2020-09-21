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В Пскове осуждены трое человек за мошенничество со счетами пожилых и сироты-инвалида

22.09.2020 19:10|ПсковКомментариев: 0

Вступил в законную силу приговор суда в отношении троих местных жителей, признанных виновными в завладении мошенническим путем пенсионными накоплениями социально незащищенных граждан. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области, расследование занимался второй отдел по расследованию особо важных дел.

Приговор вынесен в отношении двух молодых людей в возрасте 23 и 24 лет, а также их 37-летней соучастницы, которая использовала прежний опыт работы в службе судебных приставов и спланировала с ними хищение денег со счетов социально незащищенных категорий граждан.

В зависимости от действий каждого, они признаны виновными совершении мошенничества в крупном и особо крупном размерах (ч.3 и ч.4 ст.159 УК РФ), сборе сведений, составляющих банковскую тайну, из корыстной заинтересованности (ч.3 ст.183 УК РФ) и изготовление с целью использования заведомо подложного документа (ч.1 ст.327 УК РФ). Кроме того, одному из обвиняемых вменено незаконное образование юридического лица через подставное лицо (ч.1 ст.173.1 УК РФ).

Установлено, что в 2018 году злоумышленники путем предоставления в Управление Федеральной службы судебных приставов РФ по Псковской области сфабрикованных исполнительных документов, якобы выданных мировым судьей, похитили с расчетных счетов троих пожилых людей и сироты-инвалида, где были накоплены поступившие за многие годы пенсионные начисления. Затем они обналичили деньги через счета третьих лиц, специально открытые для этих целей, после чего распорядились ими по своему усмотрению, причинив потерпевшим ущерб на общую сумму свыше 3 млн рублей.

Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности региональных управлений МВД и ФСБ во взаимодействии со службой безопасности УФССП России по Псковской области, подозреваемые задержаны при силовой поддержке бойцов ОМОН Управления Росгвардии по Псковской области.

В ходе предварительного расследования они признали себя виновными по существу предъявленных обвинений и добровольно возместили потерпевшим причиненный ущерб в полном объеме.

Приговором Псковского городского суда виновным назначено наказание от 3 до 4 лет лишения свободы, наказание они будут отбывать условно.

Теги: #следственный комитет РФ #мошенничество
Источник: Псковская Лента Новостей
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