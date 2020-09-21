Происшествия

Житель Петербурга застрелил приятеля на охоте в Опочецком районе

В Опочецком районе мужчина подозревается в причинении своему товарищу смерти во время охоты на лося. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе следственного управления СК России по Псковской области, Опочецким межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего жителя Санкт-Петербурга. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Из материалов уголовного дела следует, что с наступлением темноты 19 сентября 2020 года трое товарищей вышли на незаконную охоту на лося в Опочецком районе. Нарушая правила обращения с оружием, подозреваемый произвел прицельный выстрел из карабина в сторону неясно видимой цели, смертельно ранив в живот своего приятеля. От полученного ранения последний скончался на месте преступления.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.