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Житель Локнянского района оштрафован за использование магнита на счетчике

Жителю Локнянского района назначен штраф 10 тыс. рублей за использование магнита на счетчике электроэнергии. 14 сентября соответствующее решение вынес Бежаницкий районный суд, сообщается в материалах суда.

Мужчину привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 7.19 Кодекса РФ об административных правонарушениях (Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа).

При помощи магнитного поля воздействовал на счетный механизм прибора учета электрической энергии, в результате чего сработала антимагнитная пломба путем изменения цвета и разрушения рисунка.

Сотрудниками АО «Псковэнергоагент» выявлен факт безучетного потребления электроэнергии. Стоимость безучетно потребленной электрической энергии составила 5140 рублей 08 копеек.

Мужчину признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 7.19 Кодекса РФ об административных правонарушениях, назначен штрафа в размере 10 000 рублей.