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Житель Пскова признан потерпевшим по делу о разглашении тайны телефонных разговоров

23.09.2020 07:36|ПсковКомментариев: 0

Бывшего сотрудника салона сотовой связи из Череповца обвиняют в разглашении тайны телефонных разговоров. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Вологодской области, среди пострадавших - житель Пскова.

В настоящее время следственный отдел по городу Череповцу завершил расследование уголовного дела по обвинению бывшего сотрудника салона сотовой связи в серии преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 138 УК РФ (нарушение тайны телефонных переговоров – 9 преступлений), части 3 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации – 9 преступлений), части 3 статьи 183 УК РФ (незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну).

По версии следствия, 24-летний менеджер по продажам, используя свое служебное положение, получал из базы данных оператора без разрешения абонентов сведения об их входящих и исходящих телефонных соединениях в виде электронного документа.

Как выяснили следователи, эти сведения обвиняемый пересылал, используя соцсети и мессенджер незнакомому ему лицу за денежное вознаграждение. Этот человек вступил с ним в переписку в соцсети, убедился, что череповчанин работает в салоне сотовой связи, и предложил за деньги пересылать ему детализацию соединений конкретных абонентов. Он присылал молодому человеку номер телефона, а тот запрашивал соответствующие сведения в базе данных, получая за каждый пересланный электронный документ по 2-2,2 тыс. рублей. В целях конспирации в ряде случаев обвиняемый заходил в базу под индивидуальным паролем коллеги.

Первой нечто подозрительное обнаружила 33-летняя жительница города Кемерово, когда с ее счета списали плату за детализацию соединений, которую она не запрашивала, и обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

В общей сложности с апреля 2020 года, когда по данному факту поступило сообщение, следователи установили и признали потерпевшими по уголовному делу 9 граждан из Москвы, Санкт-Петербурга, Кемерово, Дагестана, Пскова, Челябинской и Свердловской областей. Деловой репутации оператора сотовой связи также причинен вред, в связи с чем юридическое лицо заявило к обвиняемому иск на 100 тысяч рублей.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для рассмотрения в суд.

Теги: #следственный комитет РФ #сотовая связь
Источник: Псковская Лента Новостей
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