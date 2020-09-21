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Происшествия

Алкоголь из магазина на Октябрьском проспекте украл пскович

23.09.2020 09:36|ПсковКомментариев: 0

В Пскове росгвардейцы задержали мужчину, укравшего алкоголь из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии. 

22 сентября экипаж группы задержания вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в магазине на Октябрьском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 34-летнего мужчину, который пронес через кассу спиртные напитки, не заплатив за них.

Для дальнейшего разбирательства он передан сотрудникам полиции.

Теги: #кража #Росгвардия
Источник: Псковская Лента Новостей
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