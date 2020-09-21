Происшествия

Электрощит горел на Гражданской, 27 в Пскове

Электрощит горел на улице Гражданской, 27 в Пскове. Как рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного управления МЧС, сообщение о возгорании поступило 22 сентября в 14.30.

На первом этаже многоквартирного дома огнем повреждена электрощитовая на площади 0,4 кв. метра. Причина пожара - короткое замыкание в электрощитовой.

23 сентября в 2.17 поступило сообщение о возгорании в бане в деревне Захаровщина Гдовского района. Сгорела пристройка, кровля, баня 3 на 5 метров выгорела изнутри. Причина - несоблюдение правил пожарной безопасности.

Кроме того, 22 сентября ликвидирован лесной пожар в Опочецком районе, вблизи деревни Волково. Возгорание на площади 0,5 кв. километра было обнаружено в 17.49. Пожар удалось потушить в 20.30.