Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Лучший кофе в Пскове Ароматный и качественный
Новые возможности зарплатной карты ПСБ
Шпаргалка для дам: все о раке груди
Гарантия безопасности сделок с недвижимостью
ТОП-5 языковых школ в Пскове
Лоси, дедушки и лед Как работает ГИБДД района
Гонки по вертикали
Корытовский парк письмо губернатору
Господдержка в Псковской области
Телефон прямого эфира 56-73-72
В помощь бизнесу
Великолукский педагог об опыте и трудностях профессии
От ручного управления к системе
 
 
 
ещё Происшествия 21.09.2020 09:200 Невельчанка избила знакомую тротуарной плиткой 23.09.2020 10:130 Фальшивая купюра обнаружена в финучреждении Пскова 23.09.2020 09:360 Алкоголь из магазина на Октябрьском проспекте украл пскович 23.09.2020 09:230 Электрощит горел на Гражданской, 27 в Пскове 23.09.2020 09:030 Немецкая мина «лягушка» обезврежена в Невельском районе 23.09.2020 07:360 Житель Пскова признан потерпевшим по делу о разглашении тайны телефонных разговоров
 
 
 
Самое популярное 17.09.2020 17:086 У 25 школьников Псковской области подтвержден коронавирус 20.09.2020 15:1821 Михаил Ведерников обратился к жителям Псковской области 16.09.2020 16:500 В Гидрометцентре рассказали, когда в Псковскую область придет непогода 16.09.2020 19:428 Хотели без пробок? Получите, распишитесь 18.09.2020 15:061 В Пскове, предположительно, от коронавируса скончался еще один врач
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Фальшивая купюра обнаружена в финучреждении Пскова

23.09.2020 10:13|ПсковКомментариев: 0

Тысячерублевая банкнота с признаками подделки обнаружена в Пскове. Банкнота была выявлена 22 сентября в финансовом учреждении областного центра, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по Псковской области. 

По имеющимся данным, поступила купюра в выручке одной из великолукских организаций.

В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«И помните, если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь сбыть ее, так как за это предусмотрена уголовная ответственность. Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайший отдел полиции», - отметили в ведомстве.

Теги: #фальшивки #умвд россии по псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
На каких еще перекрестках в Пскове нужно организовать круговое движение?
В опросе приняло участие 146 человек
23.09.2020, 10:370 Партийные лидеры обсудят итоги сентябрьских выборов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове 23.09.2020, 10:330 Плюсский школьник получил благодарственное письмо от Совета Федерации 23.09.2020, 10:210 Памяти поэта Игоря Исаева 23.09.2020, 10:210 Псковичка попросила убрать «грязное препятствие на пути к знаниям»
23.09.2020, 10:160 В Пскове собираются дать отпор агрегаторам такси 23.09.2020, 10:130 Фальшивая купюра обнаружена в финучреждении Пскова 23.09.2020, 10:010 Настроенный на phygital Альфа-Банк готов удивлять псковичей 23.09.2020, 10:010 В Пушкинских Горах подросток с хроническим заболеванием получил квартиру через суд
23.09.2020, 09:563 Андрей Турчак назначен первым вице-спикером Совета Федерации 23.09.2020, 09:550 Российские ученые нашли в природе универсальный антибиотик 23.09.2020, 09:440 Теплая погода в Псковской области продлится до конца сентября 23.09.2020, 09:400 Псковичам расскажут об опасностях «солнечного» витамина D
23.09.2020, 09:360 Алкоголь из магазина на Октябрьском проспекте украл пскович 23.09.2020, 09:340 Минпросвещения утвердило приоритет зачисления братьев и сестер в одну школу 23.09.2020, 09:240 Рассматривается реконструкция аэродрома в Великих Луках 23.09.2020, 09:230 Электрощит горел на Гражданской, 27 в Пскове
23.09.2020, 09:210 Вопросы о поправках в Конституцию включат в ЕГЭ в 2021 году 23.09.2020, 09:170 Онколог назвал симптомы, при которых следует срочно посетить врача 23.09.2020, 09:030 Немецкая мина «лягушка» обезврежена в Невельском районе 23.09.2020, 08:557 Регионам могут дать право устанавливать беби-боксы
23.09.2020, 08:360 Эксперт рассказал об опасности голосовых помощников 23.09.2020, 08:110 Финансирование 5G в России планируют сократить почти в шесть раз 23.09.2020, 07:510 Титов предупредил Мишустина о возможной волне банкротств 23.09.2020, 07:360 Житель Пскова признан потерпевшим по делу о разглашении тайны телефонных разговоров
23.09.2020, 07:247 Цены на лекарства в России выросли почти на 9% 23.09.2020, 07:081 Пропавший в Гдовском районе грибник найден 22.09.2020, 23:240 Приостановлено определение подрядчика для ремонта дороги Псков - Паклино 22.09.2020, 23:121 Отопительный сезон в Псковском районе начат поэтапно с 21 сентября
22.09.2020, 23:070 Псковский Росреестр ответит на вопросы по телефонам «горячей линии» 22.09.2020, 23:033 Навальный ответил на публикации о «версии Путина» о самоотравлении 22.09.2020, 22:580 Житель Локнянского района оштрафован за использование магнита на счетчике 22.09.2020, 22:480 Евгений Зиничев: В Псковской области требуется увеличить количество пожарных извещателей в частных домах
22.09.2020, 22:450 «Осенний слалом - 2020» проведут в Пскове 26 сентября 22.09.2020, 22:350 Опубликован список жилых домов Пскова, не готовых к приему тепла 22.09.2020, 22:260 Пскович стал серебряным призером Чемпионата России по прибрежной гребле 22.09.2020, 22:200 3500 псковских педагогов получат в сентябре выплату за классное руководство
22.09.2020, 22:130 «Дорстройсервис» отремонтирует дорогу Родина - Наволок в Псковском районе 22.09.2020, 21:593 Интерактив: Для кого петля? 22.09.2020, 21:520 Стартовали продажи ноутбуков из переработанного океанического мусора 22.09.2020, 21:370 Псковичка стала чемпионкой России по брейкингу на соревнованиях в Казани
22.09.2020, 21:261 Инвесторы не отказываются от создания молодежного лофта в Пскове 22.09.2020, 21:200 Путин внес в Госдуму законы о правительстве, силовиках и судах 22.09.2020, 21:162 Фотофакт: Водители игнорируют одностороннее движение в Пскове 22.09.2020, 20:520 Шестеро псковичей получили медальоны за профессионализм по итогам чемпионата WorldSkills Russia
22.09.2020, 20:323 Стали известны подобности о будущем здания кинотеатра «Октябрь» в Пскове 22.09.2020, 20:160 ДТП на пересечении Юбилейной, Народной и Маргелова затрудняет движение транспорта 22.09.2020, 20:113 Житель Петербурга застрелил приятеля на охоте в Опочецком районе 22.09.2020, 19:580 Водитель мопеда пострадал в столкновении с «Тойотой» в Пушкинских Горах
22.09.2020, 19:410 ВТБ будет принимать 95% решений по кредитам за 1-3 минуты 22.09.2020, 19:290 XI Международные Александро-Невские чтения пройдут в Пскове 22.09.2020, 19:100 В Пскове три человека осуждены за мошенничество со счетами пожилых и сироты-инвалида 22.09.2020, 19:010 Облачная погода без осадков ожидается в Псковской области 23 сентября
22.09.2020, 18:470 На каких еще перекрестках в Пскове нужно организовать круговое движение - новый опрос ПЛН 22.09.2020, 18:380 ВТБ обеспечил возможность оплаты услуг ОАО «РЖД» по QR-кодам 22.09.2020, 18:323 В Псковскую область прибыл министр МЧС России Евгений Зиничев 22.09.2020, 18:311 В Борисовичах затруднен вывоз ТКО из-за неисправного заглубленного контейнера
22.09.2020, 18:175 Псковичку Юлию Пересильд заподозрили в романе с Абрамовичем 22.09.2020, 18:110 В Псковском районе отремонтирован мост через реку Кебца 22.09.2020, 18:020 На полмесяца будет закрыт для автодвижения участок улицы Олега Кошевого 22.09.2020, 18:010 Роман о политике
22.09.2020, 18:000 Итоги дня - 22 сентября 22.09.2020, 17:560 Контрабандные сигареты обнаружены в вагонах с углем на границе в Пыталовском районе 22.09.2020, 17:450 Названы 5 самых активных муниципалитетов по подаче заявок на ликвидацию свалок 22.09.2020, 17:330 Чем и как кормят псковских школьников, проверяют общественники
22.09.2020, 17:242 Данилов-гейт 22.09.2020, 17:172 Командующий ВДВ РФ назвал российско-белорусские учения контртеррористическими 22.09.2020, 17:123 Проект ремонта Ольгинского моста с расширением проезжей части заказали власти 22.09.2020, 17:063 Переболевший энцефалитом псковский фермер: За две недели скинул 20 килограммов
22.09.2020, 17:011 Председатель облсовпрофа Игорь Иванов: Педагоги - такие же герои, как и медики 22.09.2020, 16:597 Жесткая ли вода в Пскове, рассказал эксперт 22.09.2020, 16:480 Общественный пресс-центр ПЛН: Псковская область до и после БКАД 22.09.2020, 16:372 Роман Романов: В книге «Все нормальные люди» бесполезно искать конкретные фамилии и имена
22.09.2020, 16:190 Две канализационные насосные станции будут отремонтированы в Пскове в 2021 году 22.09.2020, 16:002 Кинотеатр «Октябрь» не должен превращаться в местечковую историю - Дмитрий Месхиев 22.09.2020, 15:501 Профсоюз образования призвал все псковские школы перейти на коллективные договоры 22.09.2020, 15:300 Псковичей приглашают посмотреть в телескопы на звездное небо
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.