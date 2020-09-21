Происшествия

Фальшивая купюра обнаружена в финучреждении Пскова

Тысячерублевая банкнота с признаками подделки обнаружена в Пскове. Банкнота была выявлена 22 сентября в финансовом учреждении областного центра, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по Псковской области.

По имеющимся данным, поступила купюра в выручке одной из великолукских организаций.

В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«И помните, если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь сбыть ее, так как за это предусмотрена уголовная ответственность. Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайший отдел полиции», - отметили в ведомстве.