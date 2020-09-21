Происшествия

«Черного копателя» поймали великолукские полицейские

43-летнего жителя Великолукского района, занимающегося поиском оружия в местах боев периода Великой Отечественной войны, подозревают в изготовлении и хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: pixabay.com

Найденное оружие мужчина затем восстанавливает в своем гараже. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий в надворных постройках по месту жительства великолучанина полицейские обнаружили и изъяли большое количество предметов, конструктивно схожих с образцами оружия. Некоторые из них экспертиза признала пригодными для стрельбы.

Среди изъятого - немецкий карабин «Маузер», имеющий признаки восстановления, две минометные мины, содержащие 400 граммов тротила, а также патроны. Как пояснил мужчина, весь этот арсенал он нашел в ходе раскопок.

В настоящее время в отношении фигуранта возбудили уголовное дело. В рамках расследования полицейские устанавливают все обстоятельства его противоправной деятельности.