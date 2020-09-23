Происшествия

Порховские школьники попытались угнать два автомобиля

Двое школьников 2003 года рождения попытались угнать автомобили в Порхове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

21 сентября около 23.00 на проспекте Ленина они попытались угнать легковой автомобиль ВАЗ-2109, но это им не удалось. Там же на проспекте Ленина они завели припаркованный автомобиль «Мазда», но далеко уехать не смогли, поскольку мотор заглох. Владельцы машин обратились за помощью в полицию.

По словам подростков, им захотелось покататься. Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняются. Оба автомобиля, отметили в ведомстве, не были закрыты должным образом.

А в Великих Луках в ночь на 22 сентября от дома по улице Дружбы попытались угнать автомобиль ГАЗ-3110. В совершении этого преступления подозреваются двое великолучан 1994 и 1997 годов рождения. Они дали признательные показания.