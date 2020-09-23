Происшествия

Семь лет в тюрьме проведет великолучанин за приобретение наркотиков

Семь лет в колонии строгого режима проведет великолучанин 1990 года рождения за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в особо крупном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Великих Лук.

В начале июля 2019 года в ходе переписки в Telegram с другим лицом, он получил информацию о местонахождении «закладки» с синтетическим наркотическим средством. В тот же день у стены одного из гаражей мужчина незаконно извлек «закладку», а затем хранил ее при себе для личного употребления.

Великолучанина признали виновным по части 3 статьи 228 УК РФ. Приговор вступил в законную силу.