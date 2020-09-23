Жителя великолукской деревни Плаксино разыскивают поисковики

Пропал 56-летний житель деревни Плаксино Великолукского района Александр Гудков, пишет районная газета «Наш путь».
Фото: газета «Наш путь»
Мужчина ушел с фермы в деревне Ляхово Пореченской волости, на которой работал, 22 сентября. Направлялся приблизительно в сторону деревни Опухлики по невельской трассе. Предполагается, что Александр Гудков заблудился.
Разыскиваемый невысокого роста и плохо разговаривает. Был одет в джинсы и джинсовую рубашку,
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