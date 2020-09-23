Происшествия

Жителя Псковского района будут судить за угрозу убийством

Жителя Псковского района будут судить за угрозу убийством в отношении своей сожительницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковского района.

В ходе дознания установлено, что в начале августа 2020 года между мужчиной и его сожительницей, находившимися в квартире в деревне Подборовье-3 Псковского района, произошла ссора.

Женщина предъявляла сожителю претензии в употреблении спиртных напитков и неоказании помощи по хозяйству. После этого она ушла на кухню мыть посуду, а злоумышленник взял кухонный нож и решил припугнуть женщину.

Держа в руке нож, он подошел к потерпевшей и сказал: «Если ты сейчас не замолчишь, я тебя убью!». При этом злоумышленник направил лезвие клинка в область лица женщины, демонстрируя реальность своих намерений.

Уголовное дело направлено мировому судье Псковского района для рассмотрения по существу.

Санкция ст. 119 ч.1 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.