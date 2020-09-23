Происшествия

Автомобилиста из Псковского района накажут за использование поддельного удостоверения

Жителя Псковского района будут судить за использование подложного водительского удостоверения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

В ходе дознания установлено, что в июне 2017 года мужчина в Москве приобрел за 20 тысяч рублей поддельное водительское удостоверение на свое имя.

В середине июня злоумышленник ехал на «Ауди». По пути его остановили сотрудники полиции на одной из улиц в Тямше. При проверке документов мужчина предъявил сотрудникам полиции поддельное водительское удостоверение на свое имя.

Уголовное дело направлено мировому судье Псковского района для рассмотрения по существу. Санкция части 3 статьи 327 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишение свободы на срок до 1 года.