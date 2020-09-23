Происшествия

Магазин горел в торговом комплексе в Пскове

Магазин горел в торговом комплексе в Пскове 23 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании в торговом зале магазина в доме №68 на улице Юбилейной поступило в 8.11. Огонь повредил потолочное перекрытие и обувь. Причиной пожара стало короткое замыкание в потолочном светильнике.

В тот же день в 22.48 в деревне Третьяково Печорского района огонь повредил кровлю и стену хозяйственной постройки на площади 20 квадратных метров. Предполагается, что возгорание произошло из-за занесения постороннего источника огня.

По аналогичной причине в деревне Кострецы Пыталовского района в 23.59 пожар уничтожил два бесхозных строения.