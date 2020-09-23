Происшествия

Два артснаряда и мину времен войны обезвредили в Псковской области

Два артиллерийских снаряда и минометная мина времен Великой Отечественной войны обнаружены в Псковской области за прошедшие сутки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В деревне Киселевичи Новосокольнического района великолукский поисково-спасательный отряд обезвредил артснаряд калибра 122 мм, а в Пушкиногорском районе псковские спасатели обезвредили артснаряд калибра 152 мм.

Кроме того, вблизи дома №48 по улице Ленина в Великих Луках специалисты обезвредили минометную мину калибра 82 мм.