Происшествия

В Порхове пенсионерка заплатила 32 тысячи рублей псевдоработникам сервисной службы

Мошенники под видом работников сервисной службы завладели деньгами пожилой жительницы города Порхова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, 22 сентября около 16.00 в квартиру дома по улице Калачева к женщине 1938 года рождения зашли несколько незнакомых мужчин. Они предложили хозяйке, которая живет одна, заменить в жилище водопроводную трубу и счетчик учета воды. Горожанка согласилась. Ей предложили заплатить за услуги 32 тысячи рублей, что она и сделала. А когда гости ушли, пенсионерка обнаружила, что счетчик у нее остался прежний.

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело, в рамках которого выясняются обстоятельства произошедшего. «К сожалению, пенсионерка в силу своего возраста плохо помнит все детали случившегося. Неизвестны также приметы злоумышленников», - добавили в ведомстве.