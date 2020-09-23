Происшествия

Псковича будут судить за предоставление комнаты наркоманам

Прокуратура Пскова утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении жителя города 1988 года рождения, который систематически предоставлял помещение для потребления наркотических средств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в надзорном ведомстве.

В ходе дознания установлено, что в период с 29 апреля по 5 мая житель города предоставлял своим знакомым комнату в своей квартире для потребления наркотиков. «Данные действия гражданин А. совершал для того, чтобы употреблять наркотики, приобретенные его знакомыми. Преступные действия лица были пресечены сотрудниками полиции в ходе проведения оперативных мероприятий», - рассказали в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Часть 1 статьи 232 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.