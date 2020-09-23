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«Назло маме отморожу уши»: Сергей Грахов о логике поджигателей мусорных контейнеров

Председателю комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергею Грахову непонятна логика тех, кто поджигает мусорные контейнеры. Это история из разряда «назло маме отморожу себе уши», сказал он в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Беспокоит, что в Псковской области начались факты умышленной порчи контейнерного парка регоператора ТКО. Сожжены и испорчены более 90 штук», - констатировал председатель комитета, добавив, что мотивы поджигателей могут быть самыми разными.

«Это может быть что угодно. Может, подростки балуются, может, кто делает это осознанно и таким образом выражает свой гнев. Но тому, кто это делает, надо понимать, что тем самым он причиняет вред не только регоператору, но и тем, кто живет рядом. При горении мусор сильно воняет», - обратил внимание Сергей Грахов.

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«Это история из разряда "назло маме отморожу уши". Присутствует непонятная логика. От лица комитета призываю всех, кто видит факт порчи контейнера или контейнерной площадки, сообщать об этом. Не нужно оставаться безучастными. Это не должно восприниматься как безнаказанная шалость. Преступники должны понести заслуженное наказание. Они вредят не конкретному юридическому или физическому лицу, а очень большому количеству жителей», - подчеркнул гость студии.