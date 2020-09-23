Происшествия

Тюремный срок грозит 17-летней псковичке за воровство в магазинах

Прокуратура Пскова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении несовершеннолетней псковички. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в надзорном ведомстве, она совершила несколько краж.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что ранее 17-летняя горожанка неоднократно привлекалась к административной ответственности, в том числе за мелкое хищение. Днем 25 февраля вместе со своим знакомым она совершила кражу продуктов питания на сумму 1668 рублей в магазине на улице Яна Фабрициуса, 5-Б в Пскове, за что привлечена к уголовной ответственности по пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ.

Она же 30 мая в дневное время совершила хищение продуктов питания на сумму 767 рублей в магазине на улице Николая Васильева, 69. Но распорядиться похищенным имуществом девушка не смогла, так как была задержана на месте совершения преступления.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция части 2 статьи 158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Санкция статьи 158.1 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 1 года.