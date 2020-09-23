Происшествия

Старинные монеты, вазы и подсвечники изъяли псковские пограничники

Попытку незаконного перемещения через границу России предметов, возможно представляющих культурно-историческую ценность, пресекли псковские пограничники в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки» в Себежском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В ходе совместного осмотра с представителями таможни легкового автомобиля «Мерседес» под управлением 42-летнего россиянина, следовавшего в Россию, в багажном отделении автомобиля среди личных вещей обнаружены более 80 предметов, возможно представляющих культурную или историческую ценность.

«Среди выявленных предметов находились более 50 монет 40-60-х годов прошлого века, нагрудные знаки, запонки, вазы, чайник, подсвечники, выполненные из металла желтого цвета, сохранившие на себе явный отпечаток времени», - отметили в ведомстве.

Пояснить, кому принадлежат данные предметы и с какой целью осуществляется их перемещение через границу, мужчина не смог.

Все выявленные предметы передали сотрудникам таможни для проведения экспертизы и принятия процессуального решения.