Происшествия

В Острове пламя от сгоревшего дотла дома перекинулось на соседние здания. ВИДЕО

В Острове на улице Новой сгорел частный дом, при этом пламя от пожара перекинулось на соседние два дома, которые также в результате пострадали от огня. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по Псковской области, сообщение о возгорании поступило в 16:11, и уже в 16:17 на место пожара выехали первые подразделения.

Загоревшийся жилой дом выгорел по всей площади. Во время пожара ветер перенес пламя сначала на заброшенный бесхозный дом по соседству, а затем и на соседний жилой дачный дом.

Пожар потушен, его причина устанавливается. Пострадавших и эвакуированных нет.

В тушении были задействованы 21-ая пожарно-спасательная часть, ведомственная пожарная команда из Острова-3, 2-я пожарно-спасательная часть из Пскова – всего четыре автоцистерны.



Источник видео: ГТРК «Псков»