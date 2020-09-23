Происшествия

Двух приятелей осудили за кражу стремянки из недостроенного дома в Борисовичах

Два приятеля осуждены за кражу имущества из недостроенного дома в деревне Борисовичи Псковского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковского района, оба мужчины – жители Пскова и ранее уже были неоднократно судимы.

Установлено, что осужденные (32 и 25 лет), один из которых в феврале 2020 года освободился из мест лишения свободы условно-досрочно, в мае 2020 года решили совершить хищение чужого имущества из недостроенного жилого дома в Борисовичах. Один из злоумышленников проник в дом через дверной проем, второй остался снаружи, наблюдать за окружающей обстановкой, чтобы в случае появления посторонних лиц предупредить подельника.

Рецидивисты похитили металлическую и дюралевую лестницы-стремянки, причинив собственнику материальный ущерб на сумму 2800 рублей.

По итогам рассмотрения дела, суд, с учетом позиции государственного обвинителя, наличия смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, назначил одному из преступников (совершившего преступление в период условно-досрочного освобождения от наказания в виде лишения свободы) наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, а его подельнику наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор суда вступил в законную силу.