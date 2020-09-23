Происшествия

Пскович вместе с подельником украл у родственника 50 металлических труб

Два псковича, 1975 и 1988 года рождения, осуждены за кражу металлических труб из сарая, принадлежащего родственнику одного из преступников.

Установлено, что злоумышленники, один из которых является неоднократно судимым, в феврале 2020 года договорились совершить кражу из сарая, расположенного на земельном участке родственника одного из преступников в д. Дуброво Псковского района, рассказали Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре.

Один из мужчин проник в сарай через открытое отверстие в стене чердачного помещения, а второй остался снаружи наблюдать за окружающей обстановкой, чтобы в случае появления посторонних лиц предупредить подельника.

В результате совместных преступных действий злоумышленники похитили 50 металлических труб различных диаметров, чем причинили собственнику имущества материальный ущерб на общую сумму 14 000 рублей.

По итогам рассмотрения дела, суд, с учетом позиции государственного обвинителя, ряда смягчающих обстоятельств, а также наличия обстоятельства, отягчающего наказание (рецидива преступлений), назначил преступнику-рецидивисту наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, а его подельнику назначил наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей.

Приговор суда вступил в законную силу.