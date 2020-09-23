Происшествия

Избивший знакомого пскович на год лишится свободы

К 1 году лишения свободы приговорил суд неоднократно судимого жителя Псковского района за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью знакомому.

Прокуратурой Псковского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 43-летнего мужчины, совершившего преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 УК РФ, но вызвавшего длительное расстройство здоровья).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, вечером 1 мая 2020 года 43-летний злоумышленник вместе с женой находился в гостях в квартире многоквартирного дома в деревне Родина Псковского района, где в компании знакомых распивал спиртное. В ходе распития спиртного между ним и его знакомым возникла ссора и потасовка, которую присутствующие лица разняли. Однако через некоторое время у злоумышленника вновь возникло чувство неприязни к мужчине, в связи с чем он стал наносить потерпевшему удары руками и ногами в область лица, головы и тела, причинив последнему телесные повреждения в виде перелома нижней челюсти, кровоподтеков лица, шеи, грудной клетки, ран губы, плеча, которые по результатам судебно-медицинской экспертизы квалифицированы как вред здоровью человека средней тяжести.

По итогам рассмотрения дела, суд, с учетом позиции государственного обвинителя, ряда смягчающих обстоятельств, и наличия обстоятельства, отягчающего наказание (рецидива преступлений), назначил подсудимому наказание виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.