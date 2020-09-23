Происшествия

Тремя годами лишения свободы условно обернулась для жителя Острова покупка наркотика

Житель города Острова получил наказание в виде лишения свободы условно сроком на 3 года с испытательным сроком на 3 года за приобретение амфетамина массой 2,52 грамма, то есть в крупном размере.

Прокуратурой Псковского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 28-ми летнего мужчины, который в июле 2020 года совершил «покупку» психотропного вещества в мессенджере WhatsApp.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, подсудимый оплатил заказ и получил подробную информацию места нахождения тайника с закладкой психотропного вещества. Вечером этого же дня, подсудимый на своей автомашине прибыл в указанное место на территории Псковского района, где нашел закладку и взял психотропное вещество к себе в автомашину. После этого он был задержан сотрудниками УКОН УМВД России по Псковской области. В судебном заседании, молодой человек признал вину в полном объеме, раскаялся в содеянном.

По итогам рассмотрения дела, суд, с учетом позиции государственного обвинителя, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы условно сроком на 3 года с установлением испытательного срока на 3 года. Приговор суда вступил в законную силу.