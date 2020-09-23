Происшествия

Пенсионерка из Подмосковья ударила по лицу сотрудницу ДПС в Опочке

Опочецким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении 60-летней жительницы Подмосковья. Она подозревается в применение насилия в отношении представителя власти.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, по версии следствия, 18 августа 2020 года в Опочке подозреваемая в момент отстранения от управления автомобилем ударила локтем в лицо сотрудницу дорожно-патрульной службы.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.