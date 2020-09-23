Происшествия

В Псковской области будут судить иностранца за контрабанду золота

В Псковской области иностранец привлечен к уголовной ответственности за контрабанду золота и денег. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.

В ходе предварительного расследования установлено, что в декабре 2019 года при досмотре на таможенном посту в пункте пропуска «Бурачки» в Себежском районе автомобиля «Мерседес-Бенц», следующего на выезд с территории России, в технологической полости под передним сиденьем обнаружен тайник. Из него извлечены свертки, в одном из которых находился драгоценный металл – золото в виде гранул округлой формы общей массой 3 кг, а также наличные денежные средства в размере 161 460 евро. Общая сумма скрытых товаров составила около 19 млн рублей.

В результате экспертизы установлено, что содержание драгоценного металла золота в изъятых гранулах составляет не менее 99%. Золото и деньги иностранец вез из Москвы.

Уголовное дело направлено в Себежский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 226 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.