Происшествия

В поездах на границе с Латвией обнаружены нелегальные сигареты

Очередные тайники в вагонах с углем вскрыли сотрудники Псковской таможни и Пограничного управления ФСБ России по Псковской области на таможенном посту ЖДПП Скангали в Пыталовском районе. Об этом сообщила пресс-служба Северо-западного таможенного управления.

В двух вагонах первого состава в специально оборудованных тайниках обнаружено более 2 300 пачек сигарет с акцизными марками Республики Беларусь. Из боковых балок вагонов второго состава изъято 168 пачек сигарет.

Ориентировочная стоимость незаконно перемещаемой табачной продукции в страны Европейского союза превышает 110 тысяч рублей.