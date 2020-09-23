Происшествия

В псковском магазине изъяли сумки и обувь с признаками контрафакта

Из розничного оборота в Пскове изъяты товары сомнительного качества. Как сообщила Псковской Ленте Новостей пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева, сотрудники Псковской таможни и УМВД России по городу Пскову в ходе мероприятий таможенного контроля после выпуска товаров в одном из торговых комплексов областного центра установили факт реализации продукции легкой промышленности с незаконным воспроизведением товарного знака «LOUIS VUITTON».

С нанесенным на поверхности товарным знаком к продаже предлагались различные предметы одежды, обувь, аксессуары, бижутерия, сумки и рюкзаки.

Представитель правообладателя заявил о нарушении его исключительных прав и указал признаки контрафактности реализуемых в торговом комплексе предметов.

Из торгового оборота изъято 42 единицы товара. Индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности. Контрафактный товар (при признании судом) подлежит уничтожению.