Происшествия

Житель Великих Лук лишился свободы за избиение человека у железной дороги

Житель города Великие Луки осужден за нанесение побоев из хулиганских побуждений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Великолукской транспортной прокуратуре.

В январе мужчина, находясь около железнодорожных путей станции Великие Луки, подошел к потерпевшему и без повода, из хулиганских побуждений, нанес несколько ударов по лицу.

Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ. Великолучанину назначено наказание в виде 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.