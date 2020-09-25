Происшествия

Неоднократно судимый пскович получил новый срок за избиение таксиста

Неоднократно судимый 32-летний житель Псковского района приговорен к году лишения свободы за избиение водителя такси. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры района.

Установлено, что в конце октября 2019 года нетрезвый злоумышленник, находясь в автомобиле такси около дома на улице Балтийской в деревне Борисовичи, устроил ссору с водителем и ударил его кулаком в лицо. «Потерпевший получил телесные повреждения в виде перелома нижней стенки в области век левого глаза, левой скуловой области, которые были квалифицированы как вред здоровью средней тяжести», - рассказали в надзорном ведомстве.

По итогам рассмотрения дела суд назначил подсудимому наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Этот приговор подсудимый решил обжаловать.