Происшествия

Росгвардейцы предотвратили кражу из магазина в Дедовичах

Росгвардейцы предотвратили кражу из охраняемого объекта в поселке Дедовичи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В 1.45 экипажу группы задержания поступила информация, что в магазине на улице Энергетиков сработала охранная сигнализация. Прибыв на место происшествия через одну минуту, росгвардейцы обнаружили взломанные рольставни и разбитое стекло в окне, а также неизвестного, который попытался скрыться.

Стражи порядка задержали подозреваемого и установили его личность. Им оказался ранее судимый 20-летний местный житель. Для дальнейшего разбирательства он передан сотрудникам полиции.