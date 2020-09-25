Происшествия

Пропавшего прошлой весной мужчину продолжают искать в Великих Луках

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки продолжают розыск Андрея Федорова 1976 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По имеющимся данным, 22 марта прошлого года мужчина ушел из дома по улице Радищева в Великих Луках, и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Был одет в черную куртку с красными манжетами, черную вязаную шапку, черные спортивные штаны, сапоги (низ - резиновый, верх - матерчатый).

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Андрея Федорова, просят позвонить по телефонам: (811-53) 5-27-94, 89062231128 или 02.