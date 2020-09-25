Происшествия

Почти 500 пачек сигарет и более 400 литров алкоголя изъяла полиция в Великих Луках

В Великих Луках полицейские изъяли из незаконного оборота табачных изделий 480 пачек сигарет. Два административных правонарушения, предусмотренных частью 4 статьи 15.12 КоАП РФ, были выявлены 25 сентября в рамках оперативно-профилактического мероприятия, целью которого был контроль за оперативной обстановкой в городе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Группы по патрулированию жилого сектора установили 9 фактов незаконной реализации алкоголя, в том числе один факт реализации спиртосодержащей продукции несовершеннолетнему. Всего в ходе проверки из незаконного оборота изъято 429 литров алкоголя.

«Усилия стражей порядка, прежде всего, были направлены на выявление и пресечение преступлений, административных правонарушение и, в целом, на оздоровление криминогенной ситуации в городе», - отметили в ведомстве и уточнили, что в операции были задействованы более 200 сотрудников полиции и народных дружинников.

В результате предпринятых мер было раскрыто 7 преступлений, в том числе 2 кражи; выявлено 214 административных правонарушений, из них 98 - по линии ГИБДД. Стражи порядка проверили 925 транспортных средств. Установлены два водителя в состоянии опьянения и выявлено 28 административных правонарушений, предусмотренных статьей 20.6.1 КоАП РФ « Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».