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Возбуждено уголовное дело по факту кражи техники из редакции газеты «Островские вести»

26.09.2020 18:41|ПсковКомментариев: 0

Возбуждено уголовное дело по факту кражи имущества из офиса редакции газеты «Островские вести». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Кража была совершена в период с 14.30 25 сентября до 10.40 26 сентября. «Проводилось фотографирование места происшествия. Изъяты вещественные доказательства, в том числе с отпечатками пальцев», - рассказали в ведомстве.

«Неизвестный проник в помещение путем повреждения врезного замка двери кабинета», - уточнили в УМВД. Похищены системный блок, два монитора, компьютерная мышь и клавиатура, микроволновая печь, электрический чайник.

На месте работали оперативные сотрудники, следователь, кинолог, эксперт-криминалист, участковый уполномоченный.

Теги: #кража #остров #островский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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