Возбуждено уголовное дело по факту кражи техники из редакции газеты «Островские вести»

Возбуждено уголовное дело по факту кражи имущества из офиса редакции газеты «Островские вести». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Кража была совершена в период с 14.30 25 сентября до 10.40 26 сентября. «Проводилось фотографирование места происшествия. Изъяты вещественные доказательства, в том числе с отпечатками пальцев», - рассказали в ведомстве.
«Неизвестный проник в помещение путем повреждения врезного замка двери кабинета», - уточнили в УМВД. Похищены системный блок, два монитора, компьютерная мышь и клавиатура, микроволновая печь, электрический чайник.
На месте работали оперативные сотрудники, следователь, кинолог, эксперт-криминалист, участковый уполномоченный.