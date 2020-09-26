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Великолучанка фиктивно зарегистрировала в квартире гражданина Узбекистана

Великолучанка фиктивно зарегистрировала в квартире иностранного гражданина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Так, по имеющимся данным, не работающая женщина, 1993 года рождения, в сентябре текущего года в квартире дома в деревне Дубрава-1 Великолукского района осуществила фиктивную регистрацию гражданина Республики Узбекистан. Она дала признательные показания. Проводится проверка.

Данный факт далеко не единичный. В этой связи полиция напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния.