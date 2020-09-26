Происшествия

Псковичка похитила алкоголь из магазина на Рижском проспекте

Псковичка похитила алкоголь из магазина на Рижском проспекте. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Кража произошла 26 сентября. Псковичка, находясь в гипермаркете на Рижском проспекте, совершила хищение спиртных напитков.

Персонал магазина нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего на место происшествия незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии.

Росгвардейцы задержали 21-летнюю гражданку и передали ее в территориальный отдел полиции.