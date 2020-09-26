Происшествия

Условное лишение свободы получил житель Опочки за кражу из чужого дома

Житель Опочки получил условное лишение свободы сроком на 1 год и 8 месяцев за кражу из чужого дома. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Установлено, что вечером 18 декабря 2019 года нетрезвый подсудимый подошел к дачному дому в деревне Макушино Опочецкого района, с помощью пассатижей отогнул часть входной двери и повредил запирающее устройство. После этого он вошел в дом, откуда украл переднее колесо велосипеда, дрель, две телевизионные приставки и бензопилу на общую сумму 8600 рублей.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ.