Происшествия

Двух опочан осудили за неуплату алиментов на содержание дочерей

Двух жителей Опочки осудили за неуплату алиментов на содержание своих несовершеннолетних дочерей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Трудоспособная и не имеющая инвалидности местная жительница не выплачивала алименты на содержание несовершеннолетней дочери с 29 декабря 2019 года по 14 мая 2020 года. Общая сумма задолженности составила 697 тысяч 183 рубля 42 копейки.

Учитывая неснятую и непогашенную судимость за аналогичное преступление, суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком 8 месяцев с отбыванием в колонии-поселении.

А мужчине, который не платил алименты на содержание несовершеннолетней дочери с 4 декабря 2019 года по 17 февраля 2020 года, суд назначил наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства. Общая сумма задолженности составила 461 тысяча 192 рубля 38 копеек.