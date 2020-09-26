Происшествия

Названа причина пожаров в двух псковских общежитиях

Причиной пожара в неэксплуатируемом здании общежития в деревне Родина Псковского района стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

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Напомним, пожар произошел в 16:10 26 сентября на улице Юбилейная. В результате пострадал мужчина 1985 года рождения, он получил ожоги верхних дыхательных путей.

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Кроме того, по аналогичной причине произошел пожар в одном из помещений общежития на улице Народной, 19 в Пскове. Сообщение о возгорании поступило в 22:54 26 сентября. В пятиэтажном жилом доме в двухкомнатной квартире выгорела комната. Сотрудники МЧС эвакуировали 48 человек, спасли 30 человек, из них 2 детей.