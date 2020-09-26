Происшествия

Жилой дом горел в Пскове из -за замыкания проводки в сауне

Короткое замыкание электропроводки в сауне стало причиной пожара в жилом доме на улице Муйжеля в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Пожар произошел 26 сентября в 4:35. На первом этаже дома, на веранде, выгорело потолочное перекрытие, огнем повреждена стена на площади 18 кв. м, сауна и соседнее помещение, дом закопчен по всей площади.

Также 26 сентября в 19.49 поступило сообщение о возгорании в бане на улице Дачной в деревне Тушитово (Плюсский район). В результате баня выгорела изнутри. Причина пожара - неисправность дымовой трубы.

27 сентября в 9:48 поступило сообщение о возгорании в жилом доме на улице Первомайской в Дедовичах. Огнем повреждена кровля по всей площади, одна из квартир выгорела изнутри, в другой - огнем повреждена стена. Предварительная причина пожара — короткое замыкание проводки в коридоре.