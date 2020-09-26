Происшествия

Пскович пришел в гости и украл мобильный телефон

31-летний житель Пскова обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города, 7 июля около 2.00 он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился в гостях в доме по переулку Машиниста. Там мужчина увидел на кухонном столе мобильный телефон марки «Ноnor 10i» и похитил его.

Пскович скрылся с места преступления и распорядился телефоном по своему усмотрению. Материальный ущерб составил 12 677 рублей 27 копеек.

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.