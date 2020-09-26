Происшествия

Сумку с продуктами украл у псковички прохожий

46-летний житель Пскова обвиняется в краже, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

27 июня с 11.10 до 11.12 горожанин находился у дома №70 по Рижскому проспекту. Там у подъезда он увидел сумку с продуктами питания. Пользуясь тем, что за его действиями никто не наблюдает, мужчина похитил ее и скрылся с места преступления. Материальный ущерб составил 5 047 рублей.

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.