Происшествия

Три попытки незаконного перемещения сигарет через границу пресекли псковские пограничники

Три попытки незаконного перемещения табачной продукции через государственную границу России пресекли псковские пограничники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Два инцидента произошли в железнодорожном пункте пропуска «Пыталово». Табачные изделия выявили в ходе оформления двух грузовых составов, следовавших на выезд из России в сопредельное государство. В одном случае сигареты были скрыты в полувагоне с фанерой, в другом - в технических полостях ребер жесткости вагонов.

Третий случай произошел в автомобильном пункте пропуска «Убылинка» в Пыталовском районе. В кабине грузового автомобиля «Скания», направлявшегося в Латвию, пограничники обнаружили скрытые за задней стенкой обшивки салона сигареты с акцизными марками иностранного государства.

В общей сложности удалось пресечь контрабанду порядка 12,5 тысяч пачек сигарет. Табачную продукцию изъяли для проведения экспертизы и принятия соответствующих процессуальных решений.