Происшествия

Мужчина заблудился в гдовском лесу

63-летний Николай Сафронов заблудился в лесу в Гдовском районе. Об этом сообщается в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Мужчина ушел в лес 27 сентября из деревни Залюбовье и не вернулся. Его приметы: рост 165 см, нормального телосложения, черные волосы с проседью, серые глаза.

Был одет в черную куртку, черные спортивные штаны, белый свитер, кроссовки и красную кепку. С собой была зеленая сумка.

Сообщить значимую информацию можно по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.