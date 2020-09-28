Происшествия

Полицейские задержали подозреваемого в краже имущества из редакции газеты в Острове

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже имущества из редакции газеты «Островские вести». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 26 сентября безработный и ранее судимый мужчина 1978 года рождения взломал двери в кабинетах, проник в помещение и похитил два монитора, системный блок, микроволновую печь, электрический чайник и другое имущество.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый ранее судим за кражу и угон. Он дал признательные показания. Часть похищенного изъяли следователи.